Автоэксперты назвали несколько ситуаций, когда надо менять масло в коробке передач

Многим владельцам автомобилей кажется, что замена масла в коробке передач — процедура, на которую можно не обращать внимание, чтобы сэкономить. Однако пренебрежение к трансмиссии может привести к раннему выходу из строя коробки передач и дорогостоящему ремонту. Никакая техническая жидкость в автомобиле не остается бессрочной, включая масло в трансмиссии. Даже если производитель утверждает, что масло предназначено для всего срока службы автомобиля, это мнение может быть ошибочным, так как масло подвержено старению.

Масло, используемое в механических коробках передач, обычно является минеральным или полусинтетическим с коротким изначальным сроком службы. Процессы старения масла в коробке передач не прекращаются даже при редком использовании автомобиля. Продукты окисления и коррозии накапливаются, что ведет к ухудшению его смазывающих свойств и увеличению износа трансмиссии.

Масло в трансмиссии подвергается загрязнению, особенно в механических трансмиссиях с высокой степенью нагрузки. Мелкие металлические частицы загрязняют масло, а некоторые из них остаются в нем. Хотя большая часть металлической пыли удерживается на магните, примеси других металлов могут циркулировать в масле, ускоряя износ пар трения и сокращая ресурс трансмиссии.

Трансмиссионное масло также выполняет охлаждающую функцию. В процессе активного движения температура в парах трения может значительно повыситься. Старое и загрязненное масло теряет свои защитные и охлаждающие свойства, что увеличивает риск поломки трансмиссии. Загрязнители извне, такие как пыль и вода, могут также попадать в масло в процессе эксплуатации, особенно при бездорожье или преодолении бродов. Эти загрязнители существенно ускоряют износ трансмиссии и могут вызвать образование пены в масле, что приводит к потере его смазывающих свойств.