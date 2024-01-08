Сохранения геополитической премии в цене нефти в 2024 году ожидают эксперты

Геополитическая премия, определяющая стоимость нефти, сохранится в 2024 году из-за территориальных споров в нефтедобывающих регионах, при этом риски геополитики будут играть ключевую роль в ограничении предложения. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Во второй половине 2023 года усугубилась геополитическая обстановка в двух ключевых нефтедобывающих регионах мира. На Ближнем Востоке произошла эскалация конфликта между Палестиной и Израилем. В ответ на это хуситы в Йемене объявили о намерении атаковать территорию Израиля и блокировать проход израильским судам через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Это привело к изменению маршрутов судов, включая те, которые занимаются транспортировкой нефти, сообщает ТАСС.

Также в декабре Венесуэла приняла закон о включении в свою территорию спорной земли, принадлежащей Гайане (Гайана-Эссекибо). Этот территориальный конфликт обусловлен, в том числе, наличием значительных запасов нефти - в 2015 году там были обнаружены месторождения объемом не менее 10 миллиардов баррелей нефти, разрабатываемых американской ExxonMobil.

Эксперт Виталий Громадин, управляющий активами "БКС Мир инвестиций", считает, что геополитическая премия в цене нефти, связанная с подобными конфликтами, будет актуальной в 2024 году. Он отмечает, что у стран-потребителей ограничены возможности смягчения рисков сбоев в поставках через продажи из стратегических запасов, которые уже были снижены в результате рекордных продаж в 2022-2023 годах.

Дмитрий Касаткин, партнер Kasatkin Consulting, предполагает, что геополитические риски продолжат являться основным фактором, ограничивающим предложение. Он предвидит усиление геополитического напряжения в текущем году, с возможной эскалацией в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки. По его мнению, российский рынок СПГ также может оказаться под давлением в результате усиления санкций.

В то время как геополитическая премия в ценах на нефть на данный момент невелика, Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА, обращает внимание, что любое обострение ситуации, особенно на Ближнем Востоке, может привести к росту этой премии.