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На бирже опустилась ниже $73 за баррель цена нефти Brent
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  • Опубликована сегодня в 21:06

На бирже опустилась ниже $73 за баррель цена нефти Brent

Цена нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE впервые с 28 июня снизилась ниже отметки в $73 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию с рынка. Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин отметил неудачу стратегии стран Запада по установлению верхнего предела цен на российскую нефть, сообщает Russia Today.

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