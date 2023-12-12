На бирже опустилась ниже $73 за баррель цена нефти Brent

Цена нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE впервые с 28 июня снизилась ниже отметки в $73 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию с рынка. Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин отметил неудачу стратегии стран Запада по установлению верхнего предела цен на российскую нефть, сообщает Russia Today.