На бирже опустилась ниже $73 за баррель цена нефти Brent

Цена нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE впервые с 28 июня снизилась ниже отметки в $73 за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию с рынка. Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин отметил неудачу стратегии стран Запада по установлению верхнего предела цен на российскую нефть, сообщает Russia Today.
ХАМАС: израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе
Палестинское движение ХАМАС выразило свое осуждение по поводу действий израильских оккупационных властей, которые привели к разрушению двух школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа.
ООН: что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью
Более ста грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно въезжают в сектор Газа с момента возобновления насилия в палестино-израильском конфликте.
В Москве высота сугробов достигнет 50 см к 16 и 17 декабря
В ближайшие три дня в Москве прогнозируются снегопады.
Решение Путина об участии в выборах президента поддержали "Офицеры России"
общественная организация "Офицеры России" выразила свою поддержку решению президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года.