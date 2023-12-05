Запасами нефти на 90 дней располагает Чехия

Чехия сформировала запасы нефти, обеспечивающие бесперебойную работу национальной экономики в течение 90 дней. Об этом сообщил руководитель Управления государственных резервов Павел Швагр, цитируемый информационным агентством ČTK.

"В течение текущего года мы потратили более двух миллиардов крон (примерно $95 миллионов) на приобретение нефтяных запасов. Мы успешно заполнили нефтехранилища до уровня, обеспечивающего наши потребности в нефти и нефтепродуктах на 90 дней", — отметил он.

По словам Швагра, Чехия соответствует требованиям Евросоюза, предусматривающим, что каждое государство-член должно иметь запасы нефти на 90 дней, сообщает ТАСС.

В свете завершения вторника, как напомнило агентство, истекает исключение из санкций на поставки нефти из России для крупного нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft в Братиславе, одного из крупнейших в Европе. Словакия обратилась к руководству Евросоюза с запросом о продлении этого исключения. Чехия, получающая продукты переработки российской нефти от соседней страны, выразила поддержку этой просьбе Словакии.