Запасами нефти на 90 дней располагает Чехия

Чехия сформировала запасы нефти, обеспечивающие бесперебойную работу национальной экономики в течение 90 дней. Об этом сообщил руководитель Управления государственных резервов Павел Швагр, цитируемый информационным агентством ČTK.
"В течение текущего года мы потратили более двух миллиардов крон (примерно $95 миллионов) на приобретение нефтяных запасов.
Мы успешно заполнили нефтехранилища до уровня, обеспечивающего наши потребности в нефти и нефтепродуктах на 90 дней", — отметил он.
По словам Швагра, Чехия соответствует требованиям Евросоюза, предусматривающим, что каждое государство-член должно иметь запасы нефти на 90 дней, сообщает ТАСС.
В свете завершения вторника, как напомнило агентство, истекает исключение из санкций на поставки нефти из России для крупного нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft в Братиславе, одного из крупнейших в Европе. Словакия обратилась к руководству Евросоюза с запросом о продлении этого исключения. Чехия, получающая продукты переработки российской нефти от соседней страны, выразила поддержку этой просьбе Словакии.
Нежеланием тер Штегена делать операцию на спине обеспокоены в Барселоне
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген ищет альтернативные методы облегчения постоянных болей в спине, сопутствующих ему, чтобы избежать необходимости хирургического вмешательства.
Быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету, призвали британцев
Жителям Великобритании следует подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут лишить их электроэнергии и доступа к интернету, заявил заместитель главы правительства Великобритании Оливер Дауден в интервью газете The Times.
$80 млн в модернизацию производства в Новгородской области вложит "Акрон"
Российская компания Акрон, лидирующая в производстве минеральных удобрений в России, планирует вложить $80 млн в модернизацию четырех агрегатов по производству карбамида на своем предприятии в Великом Новгороде.
Единую вездеходную компанию для Арктики предложили создать в Якутии
Создание единой вездеходной компании в Арктической зоне Якутии предоставит возможность объединить разнообразный парк техники, используемой для транспортировки грузов и продовольствия в отдаленные поселения этого региона.