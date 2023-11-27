Поломка 3 причалов КТК могла бы подтолкнуть цены на нефть в мире вверх

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что из-за ухудшения погодных условий в Черном море возможное повреждение трех причалов на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может привести к увеличению мировых цен на нефть.

Эксперт подчеркнул, что потенциальные трудности с отгрузкой нефти возникли бы в случае повреждения всех причалов КТК. Юшков пояснил, что перерывы в перевалке нефти с КТК уже случаются из-за небольших штормов, однако сильный шторм может повредить отгрузочный терминал, сообщает "Агенство Бизнес Новостей".

Аналитик отметил, что у КТК в Новороссийске есть три причала, все из которых выходили из строя в 2022 году, что временно привело к простою работы терминала. Эти события оказали влияние на глобальный рынок нефти, поскольку КТК поставляет около 60 миллионов тонн нефти ежегодно. Юшков подчеркнул, что если выяснится, что причальные устройства повреждены из-за шторма, это может привести к повышению стоимости нефти на мировом рынке, поскольку неясно, когда возобновится отгрузка в Новороссийске.