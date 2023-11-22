Fit Service: загустевшее масло может привести к поломке двигателя зимой

Зимой двигатель автомобиля может выйти из строя из-за неправильно подобранного моторного масла, сообщил технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.
"При эксплуатации автомобиля не стоит забывать о соответствии вязкости и температурных характеристик масел в условиях зимней эксплуатации. Часто водители используют масла, жидкости с пограничными значениями. То есть при — 25 градусах они функционируют, а вот в — 27 или — 30 градусах уже не выполняют требуемых задач, перемерзают или густеют", — отметил эксперт.
Загустевшее от мороза моторное масло может выдавить сальники двигателя, что приведет к течам и, в конечном итоге, к серьезной поломке мотора. Также это может произойти с коробкой передач или усилителем руля.
Эксперт напомнил, что в морозы материалы имеют свойство сжиматься. Уплотнения и прокладки, защищающие различные системы автомобиля от течей, также подвержены этому воздействию. Шланги и патрубки в системах охлаждения или топливопровода могут дубеть на морозе, а при запуске автомобиля и движении потрескаться из-за резкого перепада температур.
Типичной зимней проблемой является течь из-под задубевшей на морозе прокладки блока цилиндров. Пономарев рекомендует заменять такие уплотнители, если механик указывает на течь из-под прокладки блока цилиндров при осмотре.
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