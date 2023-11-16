Цены на греческое оливковое масло в России могут увеличиться вдвое из-за низкого уровня урожая оливок в Греции и подъема отпускных цен производителей. Такое предположение высказала Елена Калинина, экспортер греческого масла и владелица компании Kalinina. Она также является членом совета директоров греко-российской торговой палаты, сообщает РИА Новости.
Цены на оливковое масло в России, в частности в Москве, в настоящее время ниже греческих, где оно продается по 13-15 евро за литр в супермаркетах. Однако Калинина отметила, что цены на новые партии выше, и добавила, что недавно поступившее масло на растаможивание в Санкт-Петербурге имеет высокую цену, что затрудняет его продажу.
В то время как испанские поставщики удерживают цены в соответствии с контрактами, Калинина отметила, что государство компенсировало потери испанских поставщиков, чтобы они могли соблюсти контрактные обязательства. Таким образом, цены на испанское масло останутся неизменными до истечения контрактных сроков.
Калинина предположила, что будущие цены на греческое оливковое масло в России будут зависеть от сбора урожая, который из-за погодных условий пока не начался. Она выразила мнение, что закупочные цены, скорее всего, не сильно вырастут и будут составлять около 8-8,5 евро за литр. Однако специалист считает, что в России следует ожидать значительного увеличения цен, возможно, вдвое. Греция является одним из крупнейших производителей оливкового масла в мире, и в этом году из-за засухи цены на масло растут как в Испании, так и в Греции.
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