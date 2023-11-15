В Томске ученые разработали инновационное устройство для очистки сточных вод на нефтяных месторождениях

Новая технология, основанная на контроле микродоз озона, позволяет эффективнее управлять процессом очистки и повышать работоспособность соответствующих сооружений, сообщает ТАСС.
Исследователи из Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) совершили прорыв в области очистки сточных вод на канализационных сооружениях (КОС), использующих биореакторы с аэробными микроорганизмами. Предназначенное для нефтяных месторождений, устройство также пригодно для использования в экстремальных условиях Арктики.
Преподаватель кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ТГАСУ, Александр Цхе, подчеркнул:
"Мы разработали технологию и устройство для поддержания активности активного ила в аэротенках очистных сооружений при помощи озона. Озон является мощным окислителем, и его избыток может привести к гибели бактерий. Уникальность нашего метода заключается в поступлении озона в микроскопических дозах, создавая благоприятную окружающую среду для аэробных микроорганизмов".
Аэротенки, в которых происходит биологическая очистка сточных вод, представляют собой проточные резервуары, насыщенные кислородом, необходимым для роста аэробных микроорганизмов. Эти организмы, в частности бактерии, нейтрализуют вредные загрязнители, объединяясь в видимые колонии, известные как активный ил.
Одной из сложностей, с которой столкнулись ученые, была необходимость контроля микродоз озона, чтобы они оказывались безопасными для микроорганизмов. Для этого в университете было создано специальное устройство с озонатором, датчиками окислительно-восстановительного потенциала и кислорода. Благодаря блоку управления можно определять концентрацию загрязнений на различных этапах очистного процесса, что позволяет регулировать оптимальный режим работы сооружений и повышать их эффективность.
Проект был выполнен при сотрудничестве ученых из ТГАСУ, Томского политехнического университета, "ТомскНИПИнефть" и компании "Энергонефть Томск". После лабораторных и стендовых исследований устройство было адаптировано для работы на нефтяном месторождении. Планируется, что озонатор будет установлен на очистных сооружениях вахтового поселка Пионерный в соответствии с экологической программой по реконструкции КОС от "Томскнефть" ВНК. Уточняется, что данному изобретению нет аналогов в России.
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