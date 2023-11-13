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Россия поднялась выше главного нефтяного конкурента на рынках Азии
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  • Опубликована сегодня в 20:27

Россия поднялась выше главного нефтяного конкурента на рынках Азии

Россия вновь стала лидером по объемам экспорта нефти в Китай и Индию. По данным за сентябрь, доля российской нефти в общем объеме импорта сырья составила 19 процентов для Китая и 36 процентов для Индии. В этом отношении России удалось обойти главного конкурента - Саудовскую Аравию, как указано в отчете ОПЕК за ноябрь.

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