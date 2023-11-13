Россия поднялась выше главного нефтяного конкурента на рынках Азии

Россия вновь стала лидером по объемам экспорта нефти в Китай и Индию. По данным за сентябрь, доля российской нефти в общем объеме импорта сырья составила 19 процентов для Китая и 36 процентов для Индии. В этом отношении России удалось обойти главного конкурента - Саудовскую Аравию, как указано в отчете ОПЕК за ноябрь.
Обеспечение безопасного выезда россиян из Газы обсудил замглавы МИД РФ с послом Израиля
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Геннадий Богданов провел встречу с послом Израиля для обсуждения обеспечения безопасного выезда россиян из сектора Газа, как сообщило дипломатическое ведомство.
Министр Португалии решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера
Министр инфраструктуры Португалии Жуау Галамба объявил о своем решении покинуть пост в свете коррупционного скандала, который стал причиной отставки премьера Антониу Кошты.
Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области
Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.
Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".