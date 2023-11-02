Нигер запустил нефтепровод в Бенин для экспорта 90 тыс. баррелей нефти в сутки

В Нигере введен в эксплуатацию нефтепровод в Бенин, который предоставляет возможность экспортировать до 90 тысяч баррелей нефти ежедневно. Новость была объявлена на церемонии открытия нефтепровода новоиспеченным главой переходного правительства Нигера, Али Ламином Зейном. Этот проект, стартовавший в 2019 году и протяженностью 2 тысячи километров, был профинансирован китайской нефтегазовой компанией PetroChina.

Согласно оценкам, нефтепровод будет перекачивать 110 тысяч баррелей нефти ежедневно, при этом 90 тысяч из них будут направляться на экспорт через порт Бенина. Правительство также планирует увеличить добычу нефти в Нигере до 200 тысяч баррелей в день к 2025 году. На территории Нигера уже обнаружены запасы нефти, достигающие 150 миллионов баррелей.

Мятеж в Нигере начался 26 июля, когда группа военных из президентской гвардии объявила о свержении президента Нигера и установила новое правительство под руководством Али Ламин Зейна. После этого Нигер столкнулся с санкциями со стороны ECOWAS, а также с возможностью военной интервенции со стороны международных организаций.