Правительство пока не планирует запрещать экспорт керосина

В настоящее время правительство Российской Федерации не планирует ввести запрет на экспорт керосина, несмотря на то, что этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяной промышленности. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Собеседники подчеркнули, что на данный момент нет необходимости в таком шаге, согласно информации, предоставленной вице-премьером и Министерством энергетики, сообщает ТАСС.
Идея о возможном запрете экспорта керосина связана с традиционными опасениями России относительно дефицита зимнего дизельного топлива, которое производится с добавлением керосиновой фракции. В данном контексте правительство ранее предложило нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива как предварительную меру перед началом холодов.
Тем не менее, ранее появилась информация в СМИ о том, что Александр Новак поручил провести исследование возможности введения запрета на экспорт керосина с целью обеспечения внутреннего рынка России зимним дизельным топливом.
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