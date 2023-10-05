ФАС требует понижения цен на топливо до уровня, обоснованного экономикой

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, Максим Шаскольский, заявил, что нефтяные компании и независимые АЗС обязаны снизить цены на топливо на заправках до уровня, который будет экономически обоснованным. Он отвечал на вопрос журналистов, касающийся того, установила ли ФАС конкретный ориентир для снижения цен на топливо на АЗС.

Ранее ФАС отправила письмо всем вертикально интегрированным и независимым нефтяным компаниям, в котором подчеркивала необходимость снижения цен на топливо на автозаправочных станциях с учетом уменьшения биржевых цен. Ведомство подчеркнуло, что невыполнение этого требования будет рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства.