Муфтият региона принял меры по отстранению от должности двух руководителей департаментов, которые, как считалось, проявляли решительную поддержку Палестине. Муфтий, или религиозный лидер региона, выразил свое недовольство этими лицами, заявив, что один из них, назвавшийся г-ном Батырхановым, активно занимался деятельностью, противоречащей его служебному положению. Далее он сообщил, что этот человек уже был уволен со своей должности в городской администрации, и добавил, что он позаботится о том, чтобы этот человек не возвращался ни на какую руководящую должность.

Муфтий выразил свою решительную позицию в отношении лиц, которые выполняют такие двойные функции, выполняя официальные обязанности в течение дня и занимаясь другими видами деятельности вечером.

Важно отметить, что в отчете не указано полное имя или официальная должность уволенного чиновника. В предоставленной информации упоминается человек с фамилией Батырханов, в частности Марат Батырханов, который занимал должность исполняющего обязанности начальника архивного отдела в администрации города Избербаш.