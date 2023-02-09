Члены Генерального Синода английской церкви проголосовали за предложение богословлять однополые союзы, заключенные в соответствии с государственным законодательством. Обсуждение такого вопроса продолжалось два дня, в результате которого 36 епископой из 42, 111 священнослужителей из 199 и 103 из 200 мирян посчитали такое решение важным для развития и процветания государства.

Епископы Церкви Англии в своём заявлении также изнивились перед представителями ЛГБТ-сообщества за то, что те сталкивались с "неприятием, отторжением и враждебностью" в божьем храме.