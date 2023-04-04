Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

"Одинокие люди, разводы и недолгая продолжительность семейной жизни стали эпидемией одиночества в Москве", — заявил он на заседании рабочей группы по реализации государственной политики по сохранению культурных ценностей детей и молодежи.

Также он призвал к созданию пространств для семей в российских городах для изменения этой ситуации. Кроме того, депутат отметил необходимость пересмотра образа российского учителя и женского образа вообще.