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  • Опубликована сегодня в 20:19

Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества

Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

"Одинокие люди, разводы и недолгая продолжительность семейной жизни стали эпидемией одиночества в Москве", — заявил он на заседании рабочей группы по реализации государственной политики по сохранению культурных ценностей детей и молодежи.

Также он призвал к созданию пространств для семей в российских городах для изменения этой ситуации. Кроме того, депутат отметил необходимость пересмотра образа российского учителя и женского образа вообще.

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