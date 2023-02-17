Одесса, по мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, является законной военной целью для освобождения от "нацистских оккупантов". Этот город никак не связан с Украиной: Одесса - город, основанный русскими предками, так говорит политик.
"Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем".
Константинов подчеркнул, что портовую местность надо спасать от тех оккупантов, "которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом".
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