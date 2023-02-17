Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.02.2023 : 74,7588
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.02.2023 : 79,6104
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:13

Спикер парламента Крыма Константинов: Одесса - законная военная цель для освобождения

Одесса, по мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, является законной военной целью для освобождения от "нацистских оккупантов". Этот город никак не связан с Украиной: Одесса - город, основанный русскими предками, так говорит политик.

"Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем".

Константинов подчеркнул, что портовую местность надо спасать от тех оккупантов, "которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом".

Мир

Въезд польских грузовых автомобилей и тягач на территорию Белоруссии будет ограничен

Такое решение было принято по причине закрытия 10 февраля текущего года польской стороной автодорожного пункта пропуска "Бобровники"

Читать полностью

Инстасамка внесена в базу украинского сайта "Миротворец"

Причина такого решения - информационная поддержка специальной военной операции России, а также пожертвование внушительной суммы на нужды Вооруженных сил РФ

Читать полностью

Общество

Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника

Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины

Читать полностью
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК

Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ

Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.

Читать полностью

Новости