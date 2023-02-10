В Одесской области начались экстренные отключения света, об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
«В связи с угрозой ракетных обстрелов по распоряжению НЭК «Укрэнерго» происходят экстренные отключения электроэнергии», - написал он в Telegram.
Напомним, что утром 10 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Украинские спецслужбы используют массовую рассылку фальшивых писем для сбора информации о спецоперации
В фальшивках содержалось требование предоставить данные об участниках спецоперации, мобилизованных и о тех, кто въехал в Россию с территории Украины.
Последние новости спецоперации: Российские войска заблокировали все дороги в районе Артемовска
Вооруженные силы РФ захватили Красную горку, таким образом, в зоне обстрела оказались все дороги возле города
В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега
Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"
Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея
Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи