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  • Опубликована сегодня в 9:59

В Одесской области начались экстренные отключения света

В Одесской области начались экстренные отключения света, об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

«В связи с угрозой ракетных обстрелов по распоряжению НЭК «Укрэнерго» происходят экстренные отключения электроэнергии», - написал он в Telegram.

Напомним, что утром 10 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Мир

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Последние новости спецоперации: Российские войска заблокировали все дороги в районе Артемовска

Вооруженные силы РФ захватили Красную горку, таким образом, в зоне обстрела оказались все дороги возле города

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Общество

В музее Нью-Йорка переименовали картину

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Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"

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Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея

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Новости