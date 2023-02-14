Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 73,6307
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 78,671
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:39

В Киеве предположили, что спецоперация может перекинуться на Одессу и Приднестровье

Киевский режим опасается расширения спецоперации РФ на Одессу с выходом на границы с Приднестровьем. Об этом заявил советник главы Одесской области Сергей Братчук.

По его словам, сегодня очень активно обсуждаются возможности наступления россиян на Одессу и Одесский регион. В частности этот вопрос поднимался на Мюнхенской конференции по безопасности. Также речь зашла о непризнанном Приднестровье, написал Братчук в Telegram.

Мир

Сальдо: Наводчики, работающие на украинские власти, быстро перековываются

Они долго не сопротивляются и начинают работать на российских военных.

Читать полностью

Норвежская разведка: российские корабли выходят в море с ядерным оружием

Такой шаг совершен впервые за 30 лет: в советское время Северный флот регулярно выходил в море с тактическим ядерным оружием, но с окончания холодной войны о таких случаях известно не было

Читать полностью

Общество

Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского

Но не оставил театр и кино навсегда.

Читать полностью

В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт

Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве

Читать полностью

Новости