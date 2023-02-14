Киевский режим опасается расширения спецоперации РФ на Одессу с выходом на границы с Приднестровьем. Об этом заявил советник главы Одесской области Сергей Братчук.

По его словам, сегодня очень активно обсуждаются возможности наступления россиян на Одессу и Одесский регион. В частности этот вопрос поднимался на Мюнхенской конференции по безопасности. Также речь зашла о непризнанном Приднестровье, написал Братчук в Telegram.