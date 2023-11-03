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В Москве образовалась очередь у Большого театра за билетами на
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  • Опубликована сегодня в 2:23

В Москве образовалась очередь у Большого театра за билетами на "Щелкунчика"

У входа в Большой театр в Москве собралась длинная очередь людей, ожидающих приобретения браслетов, которые дадут им возможность приобрести билеты на балет "Щелкунчик", сообщают "Известия".

Балет "Щелкунчик" является одним из главных событий новогоднего празднования в Москве. Вот уже несколько лет подряд очереди на приобретение билетов на этот спектакль достигают огромных размеров.

Ранее, 27 октября, начали появляться объявления о продаже мест в очереди на билеты на "Щелкунчика" в интернете. Некоторые предприимчивые москвичи решили воспользоваться этой возможностью, предлагая желающим места в очереди, находящейся в 20 минутах ходьбы от кассы, за 15 тысяч рублей.

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