У входа в Большой театр в Москве собралась длинная очередь людей, ожидающих приобретения браслетов, которые дадут им возможность приобрести билеты на балет "Щелкунчик", сообщают "Известия".
Балет "Щелкунчик" является одним из главных событий новогоднего празднования в Москве. Вот уже несколько лет подряд очереди на приобретение билетов на этот спектакль достигают огромных размеров.
Ранее, 27 октября, начали появляться объявления о продаже мест в очереди на билеты на "Щелкунчика" в интернете. Некоторые предприимчивые москвичи решили воспользоваться этой возможностью, предлагая желающим места в очереди, находящейся в 20 минутах ходьбы от кассы, за 15 тысяч рублей.
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