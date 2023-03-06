Заключено соглашение о защите Мирового океана

Спустя 10 лет непрерывных переговоров лидеры более 200 стран пришли к решению о заключении договора об открытом море, предусматривающего, что охраняемая территория Миргового океана к 2030 году достигнет 30%. Такой шаг позволит сохранить флору и фауну, собщает «Би-би-си» со ссылкой на руководителя проекта по океанам Гринпис Нордик Лауру Меллер.

"Мы благодарны странам за поиск компромиссов, устранение разногласий и принятие соглашения, которое позволит сохранить океаны, повысить устойчивость к изменению климата и тем самым защитить жизнь и благополучие миллиардов людей"

По данным Международного союза охраны природы, почти 10% морских животных и растений находятся под угрозой исчезновения из-за постоянного рыболовства, судоходства и изменений климата.

Напомни, что на текущий момент под охраной находятся 1,2% международных вод.





