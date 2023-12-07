Европейские океанологи обнаружили крупные утечки метана у берегов Мавритании, источником которых являются запасы вечной мерзлоты на дне Атлантического океана, возникшие в период ледниковой эпохи.
Анализ сейсмических данных позволил выявить 23 гигантские воронки, образовавшиеся из-за дестабилизации залежей метановых гидратов под вечной мерзлотой. Ранее считалось, что такие процессы присущи только мелководным регионам у берегов Арктики.
Открытие подобных структур глубоко у берегов Северной Африки указывает на больший объем нестабильных залежей метановых гидратов, что может ускорить глобальное потепление, сообщает ТАСС.
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