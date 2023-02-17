Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала к развитию Тихоокеанского оборонного альянса, чтобы противостоять Китаю и защищать Тайвань. Об этом она заявила, выступая в Токио в рамках Межпарламентского альянса по Китаю

"Мы должны обеспечить способность Тайваня защищать себя. Мне бы хотелось видеть более развитый Тихоокеанский оборонный альянс наряду с более тесным сотрудничеством между НАТО и нашими тихоокеанскими союзниками", — отметила политик.

По ее словам, если США, Европа и страны Тихоокеанского региона будут укреплять оборонные и экономические связи, это поможет защитить Тайвань и свободу в целом.