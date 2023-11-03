Представители американских властей призвали военных Израиля объяснить причины авиаудара, нанесенного по лагерю беженцев в Джабалии на севере сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Администрация президента США Джо Байдена также попросила Израиль внимательнее выбирать объекты для ударов, чтобы избежать нанесения ущерба мирным жителям.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило 31 октября о серии авиаударов, проведенных Израилем по лагерю беженцев в Джабалии. По данным ведомства, погибли 50 человек. Такую же информацию подтвердил директор индонезийской больницы, расположенной неподалеку. Позднее палестинское министерство внутренних дел озвучило цифру в более 400 погибших и раненых, половина из которых — дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о нанесении удара по Джабалии. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что целью атаки был подземный комплекс, где скрывался командир одного из подразделений ХАМАС Ибрахим Биари.