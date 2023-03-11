ВСУ из ствольной артиллерии наносили удары по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области. Всего украинские боевики выпустили порядка 50 снарядов. Об этом сообщили представители экстренных служб региона.

"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Новая Збурьевка, Горностаевка, Каиры выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются" — отметил информационный источник, передает РИА "Новости".

По его словам, всего в течение последних суток по городам левобережья Херсонщины украинские войска выпустили более 100 снарядов.