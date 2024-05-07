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Tagesschau: Зеленский настаивает на ускорении поставок оружия от Запада
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:06

Tagesschau: Зеленский настаивает на ускорении поставок оружия от Запада

Лидер Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с требованием ускорить поставки вооружения, которые были обещаны для ВСУ. Такую информацию сообщили в издании , приведя слова политика как цитату.

- За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами, - сообщил Зеленский.

При этом он подчеркнул, координирование с партнерами пока недостаточно хорошо налажено. Пользователи соцсети X, в которой было выложено обращение, отреагировали на пост не слишком оптимистично. В комментариях появились сообщения с призывом перестать врать, а также требования и заключить мир. Многие посчитали, что Запад так и будет продолжать требовать от Украины провоцировать Россию.

Источник фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Office of Ukraine

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