СБУ задержала подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского

СБУ задержала начальника департамента Управления государственной охраны полковника Андрея Гука. Его подозревают в деле о покушении на лидера Украины Владимира Зеленского.
Помимо покушения на украинского президента, планировалось убийство главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР (Главное управление разведки) Кирилла Буданова (внесены в перечень экстремистов и террористов на территории РФ).
По предварительным данным, Гук обеспечивал исполнителей оружием и конфидециальной информацией. Задержанным грозит пожизненное тюремное заключение.
Фото: commons.wikimedia.org/Qypchak (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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