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Хакеры все чаще атакуют DDoS-атаками как
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:10

Хакеры все чаще атакуют DDoS-атаками как "ковровыми бомбардировками"

В интернете появился новый способ борьбы с сайтами — технология DDoS-атак, известная как "ковровые бомбардировки". Об этом сообщает аналитический центр компании StormWall.

В России число таких атак выросло на 174% по сравнению с прошлым годом, когда они только появились. В мире этот показатель увеличился на 193%.

"Ковровые бомбардировки" — это DDoS-атаки, направленные на несколько тысяч IP-адресов, входящих в серию адресов или подсетей. Такие атаки часто используются против интернет-провайдеров и центров обработки данных.

Фото: commons.wikimedia.org/Nasanbuyn (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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