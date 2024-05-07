В интернете появился новый способ борьбы с сайтами — технология DDoS-атак, известная как "ковровые бомбардировки". Об этом сообщает аналитический центр компании StormWall.
В России число таких атак выросло на 174% по сравнению с прошлым годом, когда они только появились. В мире этот показатель увеличился на 193%.
"Ковровые бомбардировки" — это DDoS-атаки, направленные на несколько тысяч IP-адресов, входящих в серию адресов или подсетей. Такие атаки часто используются против интернет-провайдеров и центров обработки данных.
Фото: commons.wikimedia.org/Nasanbuyn (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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