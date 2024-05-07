Перед церемонией инаугурации президент России Владимир Путин засмотрелся на картину в Кремле.



Mash выяснил, что это была за работа. Дело в том, что в первом корпусе Кремля с 2016 года висят работы художника-акварелиста Сергея Андрияки и его учеников.



Однако эта работа в отличие от других не была размещена за стеклом, так как она написана не акварелью, а маслом. Соответственно это не картина самого Андрияки.



Владимир Путин обратил внимание на полотно Дарьи Веселовой — ученицы Сергея Андрияки — "Музыкальный натюрморт". На ней можно заметить бюст композитора Мусоргского, ноты, а сзади скрипку.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0 License).