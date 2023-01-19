Военнопленный Ярослав Заярный вспомнил, что после пролета беспилотника на их позиции обрушился град снарядов со стороны ВСУ.
"Утром над нами пролетел дрон. Никто так и не понял, чей это дрон, наш или российский. Но почему-то все решили, что это свой. Буквально через несколько минут к нам прилетели мины. Три человека были убиты, пятеро получили ранения", — рассказал он.
Военнослужащий проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе спецоперации был ранен и попал в плен возле города Кременная.
Немцы подняли на смех Владимира Зеленского за его критику в отношении Шольца
Подписчики Die Welt прокомментировали выступление украинского лидера в Давосе и жестко обозначили интересы Германии.
Премьер Польши Моравецкий допустил поставки немецких танков на Украину без согласия Германии
Польша без санкции Германии решила постать на Украину тяжелые танки Leopard 2.
Умер актер и режиссер Николай Досталь
Народный артист России, кинорежиссер скончался на 77-м году жизни.
В России предложили штрафовать жителей за бытовые отходы и мусор в канализациях
Российский экологический оператор предлагает штрафовать жителей многоквартирных домов за засоры в канализации, вызванные сбросом бытовых отходов.