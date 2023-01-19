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  • Опубликована сегодня в 13:36

Украинский боевик рассказал, как попал под обстрел собственной артиллерии

Военнопленный Ярослав Заярный вспомнил, что после пролета беспилотника на их позиции обрушился град снарядов со стороны ВСУ.

"Утром над нами пролетел дрон. Никто так и не понял, чей это дрон, наш или российский. Но почему-то все решили, что это свой. Буквально через несколько минут к нам прилетели мины. Три человека были убиты, пятеро получили ранения", — рассказал он.

Военнослужащий проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе спецоперации был ранен и попал в плен возле города Кременная.

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