Военнопленный Ярослав Заярный вспомнил, что после пролета беспилотника на их позиции обрушился град снарядов со стороны ВСУ.

"Утром над нами пролетел дрон. Никто так и не понял, чей это дрон, наш или российский. Но почему-то все решили, что это свой. Буквально через несколько минут к нам прилетели мины. Три человека были убиты, пятеро получили ранения", — рассказал он.

Военнослужащий проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе спецоперации был ранен и попал в плен возле города Кременная.