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  • Опубликована сегодня в 17:32

Россия не будет делать взносы в ОБСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что совет Нижней параты парламента принял решение приостановить выплату взносов РФ в бюджет парламентской ассамблеи ОБСЕ за 2023 год.

Он пояснил свое решение тем, что Россия не должна оплачивать то, в чем не участвовала.

ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) — международная организация, созданная в 1975 году для обеспечения безопасности, сотрудничества и диалога между государствами-членами в области политики, экономики и безопасности в Европе и за ее пределами.

В настоящее время в ОБСЕ участвует 57 стран, включая все государства Европы, США и Канаду. ОБСЕ занимается решением различных вопросов, таких как конфликты, безопасность, права человека, свободы и демократия.

Размер парламентских взносов в ОБСЕ для каждого государства-члена определяется на основе формулы, учитывающей общий взнос каждого государства в общий бюджет ОБСЕ. Взносы составляют лишь часть от общего бюджета ОБСЕ, который финансируется из многих источников, включая взносы государств-членов, внебюджетные источники финансирования и спонсорскую помощь.

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