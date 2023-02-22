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  • Опубликована сегодня в 16:23

Мишустин поручил правительству скорректировать законодательство в образовании

Законодательство в сфере образования надо скорректировать в короткие сроки, чтобы дать каждому получить новые возможности в обучении и трудоустройстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нам предстоит существенно расширить федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого обновляется система среднего образования. Также надо вернуться к традиционной для нашей страны системе подготовки специалистов в вузе, и прошу здесь в короткие сроки вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу", — сказал Мишустин на заседании правительства, передает РИА "Новости".

По словам премьера, такая корректировка позволит каждому получить новые возможности для обучения и трудоустройства.

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