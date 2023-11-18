Власти Афганистана при рассмотрении вопроса о женском образовании будут руководствоваться своими национальными интересами, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Хаятулла Мохаджир Фарахи на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Афганистан — уникальная страна, и наши решения по этому вопросу принимаются с учетом наших национальных интересов", — подчеркнул представитель делегации талибов.

С момента прихода талибов к власти в 2021 году они временно остановили обучение девочек в средних школах и девушек в высших учебных заведениях, ввели запрет на присутствие женщин в университетах, включая профессорско-преподавательский состав, и запретили женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали критику со стороны различных государств и международных организаций, включая ООН.﻿