Власти Афганистана при рассмотрении вопроса о женском образовании будут руководствоваться своими национальными интересами, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Хаятулла Мохаджир Фарахи на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
"Афганистан — уникальная страна, и наши решения по этому вопросу принимаются с учетом наших национальных интересов", — подчеркнул представитель делегации талибов.
С момента прихода талибов к власти в 2021 году они временно остановили обучение девочек в средних школах и девушек в высших учебных заведениях, ввели запрет на присутствие женщин в университетах, включая профессорско-преподавательский состав, и запретили женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали критику со стороны различных государств и международных организаций, включая ООН.
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