Мэр Эрик Адамс обратился к некоторым из самых состоятельных жителей Нью-Йорка с просьбой содействовать в восполнении ущерба, нанесенного городским агентствам и организациям, столкнувшимся с резкими сокращениями из-за стремительного роста расходов на мигрантов, сообщает "Российская газета".

"Нью-Йорк является экономическим лицом всей страны, и мы не можем продолжать наблюдать, как город сталкивается с национальным кризисом, подобным текущему", — отметил Адамс.

В рамках плана по сокращению расходов на полицию Нью-Йорка к июню 2025 года число правоохранителей в городе достигнет минимального уровня за три десятилетия. В рамках экономии средств пожарным и спасателям не будут оплачиваться отпуска и больничные.

Согласно плану Департамента санитарии, расходы уменьшатся на почти 100 миллионов долларов в течение двух следующих финансовых лет. Ожидается, что более 12 миллиардов долларов будет потрачено на уход за мигрантами, причем более 140 000 человек прибудут в Нью-Йорк с начала кризиса весной 2022 года при ограниченной поддержке со стороны федерального правительства.