Мэр Эрик Адамс обратился к некоторым из самых состоятельных жителей Нью-Йорка с просьбой содействовать в восполнении ущерба, нанесенного городским агентствам и организациям, столкнувшимся с резкими сокращениями из-за стремительного роста расходов на мигрантов, сообщает "Российская газета".
"Нью-Йорк является экономическим лицом всей страны, и мы не можем продолжать наблюдать, как город сталкивается с национальным кризисом, подобным текущему", — отметил Адамс.
В рамках плана по сокращению расходов на полицию Нью-Йорка к июню 2025 года число правоохранителей в городе достигнет минимального уровня за три десятилетия. В рамках экономии средств пожарным и спасателям не будут оплачиваться отпуска и больничные.
Согласно плану Департамента санитарии, расходы уменьшатся на почти 100 миллионов долларов в течение двух следующих финансовых лет. Ожидается, что более 12 миллиардов долларов будет потрачено на уход за мигрантами, причем более 140 000 человек прибудут в Нью-Йорк с начала кризиса весной 2022 года при ограниченной поддержке со стороны федерального правительства.
Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы "Аш-Шифа"
Израильские военные предоставили всего один час на эвакуацию персонала, пациентов и внутренне перемещенных граждан из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа.
Объем торговли между КНР и Украиной снизился в январе - октябре
Объем торговли между Китаем и Украиной сократился на 14% в период с января по октябрь по сравнению с предыдущим годом, составив $5,67 млрд.
Стоимость дороги между Новокузнецком и Междуреченском составит 30 млрд рублей
Строительство автодороги протяженностью 45 км между Новокузнецком и Междуреченском с обходом Мысков в Кемеровской области оценивается в 30 млрд рублей.
Около 2,8 млн россиян протестировали федеральную платформу ДЭГ
Более 2,8 миллионов россиян приняли участие в испытаниях федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).