Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об усилении линии обороны на левом берегу Днепра в связи с возможной атакой со стороны ВСУ. Также он заявил, что ВСУ в этом случае столкнутся с сильным сопротивлением российских войск.
"Попробуют сунуться — мы дадим им самый жесткий отпор", — написал Сальдо в своем Telegram.
Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер предположил, что после поражения группировки в Артемовске ВСУ могут отступить до берега Днепра.
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