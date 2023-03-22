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  • Опубликована сегодня в 12:53

В Херсонской области укрепили линию обороны

Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об усилении линии обороны на левом берегу Днепра в связи с возможной атакой со стороны ВСУ. Также он заявил, что ВСУ в этом случае столкнутся с сильным сопротивлением российских войск.

"Попробуют сунуться — мы дадим им самый жесткий отпор", — написал Сальдо в своем Telegram.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер предположил, что после поражения группировки в Артемовске ВСУ могут отступить до берега Днепра.

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