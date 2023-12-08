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В США неизвестные украли из дома Киану Ривза огнестрельное оружие
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  • Опубликована сегодня в 18:10

В США неизвестные украли из дома Киану Ривза огнестрельное оружие

Неизвестные проникли в дом знаменитого актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС со ссылкой портал TMZ.

Преступники ворвались в дом и сумели уйти до прибытия полиции. Через несколько часов сработала сигнализация, и правоохранительные органы снова прибыли к месту происшествия.

На записях с камер видеонаблюдения были замечены несколько мужчин в лыжных масках. По информации портала, грабители похитили огнестрельное оружие. Важно отметить, что в момент ограбления сам актер не находился дома.

Киану Ривз известен зрителям по таким культовым кинофраншизам, как "Матрица" и "Джон Уик", а также по фильмам "Адвокат дьявола".

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