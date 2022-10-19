Петербурженка рассказала о тратах на обмундирование для мобилизованных

Жители Петербурга вынуждены сами покупать необходимые товары для мобилизованных. Об этом рассказала Светлана Меркурьева.

Петербурженка поделилась тратами на обмундирование для мобилизованных родственников. По словам Меркурьевой, выплаченные регионом деньги пойдут на погашение долгов, взятых на покупку амуниции для призванного зятя. Речь идет о сумме, которую получают семьи мобилизованных. Она составляет 100 тысяч. Причем деньги пришли только после того, как Меркурьева пожаловалась на задержку.

"Этих средств хватит, только чтобы вернуть долги. Потому что мы лично сами покупали берцы, у нашего мобилизованного 52 размер обуви, и такого размера обуви в части не было. Нам пришлось самим покупать обувь, спальный мешок, коврик с собой, в последний день перед отправкой даже альпинистскую веревку 20 метров требовали, чтобы привезли. Целый поезд шел на Лугу с родственниками мобилизованных, которые везли вещи. Только-только все покрыло эти средства, все, что было куплено. Покупали и термобелье, и броник, и перчатки тактические, чтобы были удобные", — рассказала Меркурьева журналистам.

Ранее стало известно, что жены мобилизованных петербуржцев жалуются губернатору Александру Беглову на отсутствие выплат. Родственники призванных мужчин не могут получить положенные средства. Сам градоначальник пока не прокомментировал ситуацию. Однако Меркурьева объяснила, что многие в Петербурге не знают порядка выплаты этих сумм. Более того, в Комитете по социальной политике утверждают, что ответственность за эту процедуру несет Минобороны России. На самом же деле, жители получают выплаты от региона и за их осуществление отвечают местные власти.