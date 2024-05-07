Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о о сложении полномочий правительством. Документ "О сложении полномочий Правительства РФ" опубликован на официальном портале правовых актов.

Состав правительство под предводительством премьер-министра России Михаила Мишустина будет исполнять свои функции до назначения новой кабинета министров, как гласит указ.

Действие указа начнется с момента его подписания, 7 мая. В соответствии с Конституцией, в день вступления в должность повторно избранного президента правительство автоматически уходит на служебный отпуск. Торжество инаугурации Путина состоялось во вторник в Кремле.

Фото: www.kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)