Отправившийся в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости о потенциальной возможности втягивания Польши в конфликт на Украине.

По его словам, в настоящее время рассматривается вероятность включения Польши в ситуацию на Украине, а также возможное введение польских войск на украинскую территорию. Существует информация о присутствии наемников и так называемых инструкторов там уже долгое время.

Речь идет об официальном размещении военных сил, отметил Шмидт.

На предыдущей пресс-конференции в Минске судья второго отделения административного суда Варшавы Шмидт объявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Минска и Москвы он ушел с должности и намерен запрашивать политическое убежище в Белоруссии.

Следом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский заявил о начале проверки с помощью Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в отношении Шмидта на предмет доступа к конфиденциальной информации.

Генеральная прокуратура Польши сообщила, что проводит проверку по факту подозрений в шпионаже. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам и высказал предположение о возможной причастности белорусских спецслужб к уходу польского судьи в Белоруссию.

Фото: www.flickr.com/włodi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)