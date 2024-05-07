Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
Шмидт: Есть опасность втягивания Польши в конфликт с Россией
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:10

Шмидт: Есть опасность втягивания Польши в конфликт с Россией

Отправившийся в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости о потенциальной возможности втягивания Польши в конфликт на Украине.

По его словам, в настоящее время рассматривается вероятность включения Польши в ситуацию на Украине, а также возможное введение польских войск на украинскую территорию. Существует информация о присутствии наемников и так называемых инструкторов там уже долгое время.

Речь идет об официальном размещении военных сил, отметил Шмидт.

На предыдущей пресс-конференции в Минске судья второго отделения административного суда Варшавы Шмидт объявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Минска и Москвы он ушел с должности и намерен запрашивать политическое убежище в Белоруссии.

Следом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский заявил о начале проверки с помощью Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в отношении Шмидта на предмет доступа к конфиденциальной информации.

Генеральная прокуратура Польши сообщила, что проводит проверку по факту подозрений в шпионаже. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам и высказал предположение о возможной причастности белорусских спецслужб к уходу польского судьи в Белоруссию.

Фото: www.flickr.com/włodi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)

Мир

Tagesschau: Зеленский настаивает на ускорении поставок оружия от Запада

Tagesschau: Зеленский настаивает на ускорении поставок оружия от Запада

Президент Украины настаивает на том, что данные обязательства должны быть исполнены как можно скорее.

Читать полностью
Пашинян: Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября

Пашинян: Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что до ноября этого года может быть заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Читать полностью

Общество

Хакеры все чаще атакуют DDoS-атаками как

Хакеры все чаще атакуют DDoS-атаками как "ковровыми бомбардировками"

В России число таких атак выросло на 174% по сравнению с прошлым годом, когда они только появились. В мире этот показатель увеличился на 193%.

Читать полностью
Путин подписал указ о роспуске правительства

Путин подписал указ о роспуске правительства

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о о сложении полномочий правительством. Документ "О сложении полномочий Правительства РФ" опубликован на официальном портале правовых актов.

Читать полностью

Новости