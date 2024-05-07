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Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:44

Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино

Знаменитый советский фокусник Амаяк Акопян рассказал, как в 1988 году поехал в США, где показал карточный фокус в местном казино. В ходе данного фокуса, который проводился с участием посетителей казино, Акопяну удалось заработать более четырех тысяч долларов.

Охранник казино вызвал главного менеджера, который поручил вывести из казино фокусника. После подобной авантюры Акопяна заставили вернуть большую часть средств, заработанных благодаря фокусу.

С тех пор Амаяка Акопяна внесли в черный список во всех американских казино, поэтому фокусник больше не сможет попасть ни в один из них.

Фото: flickr.com/victor vic (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license )

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