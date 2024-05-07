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Пашинян: Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:57

Пашинян: Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что до ноября этого года Армения с Азербайджаном возможно наконец смогут договориться о мире.

Так, к этому времени между странами может быть заключен мирный договор.

Как сообщает ТАСС, об этом Пашинян рассказал в ходе пресс-конференции 7 мая.

Пашинян отметил, что в Армении готовы подписать до ноября мирный договор в рамках известных принципов. Еще он рассчитывает на прогресс по итогам встречи министров иностранных дел двух государств.

Фото: kremlin. ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 3.0 License).

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