Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что до ноября этого года Армения с Азербайджаном возможно наконец смогут договориться о мире.
Так, к этому времени между странами может быть заключен мирный договор.
Как сообщает ТАСС, об этом Пашинян рассказал в ходе пресс-конференции 7 мая.
Пашинян отметил, что в Армении готовы подписать до ноября мирный договор в рамках известных принципов. Еще он рассчитывает на прогресс по итогам встречи министров иностранных дел двух государств.
Фото: kremlin. ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 3.0 License).
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