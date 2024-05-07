Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что до ноября этого года Армения с Азербайджаном возможно наконец смогут договориться о мире.

Так, к этому времени между странами может быть заключен мирный договор.

Как сообщает ТАСС, об этом Пашинян рассказал в ходе пресс-конференции 7 мая.

Пашинян отметил, что в Армении готовы подписать до ноября мирный договор в рамках известных принципов. Еще он рассчитывает на прогресс по итогам встречи министров иностранных дел двух государств.

Фото: kremlin. ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 3.0 License).