Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал о том, как прошел обмен телами погибших воинов. По его словам, в Россию вернули 80 тел, на Украину отправилось 94 солдата. Эту же информацию подтвердил и украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, разместив данный в личном Telegram-канале.
Для благополучного обмена потребовалась помощь представителей Международного комитета красного креста (МККК). Об этом рассказали в украинском штабе. Кроме того, представители ВСУ уточни, что все тела будут переданы экспертам для точного установления личности.
Уже не раз Москва и Киев обменивались и военнопленными. Россия со своей стороны подтверждает, что совместная работа двух сторон по этому направлению развивается ежедневно. В перспективе такой обмен может стать более масштабным.
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