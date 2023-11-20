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  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 17:28

Между Россией и Украиной произошел обмен телами погибших

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал о том, как прошел обмен телами погибших воинов. По его словам, в Россию вернули 80 тел, на Украину отправилось 94 солдата. Эту же информацию подтвердил и украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, разместив данный в личном Telegram-канале.

Для благополучного обмена потребовалась помощь представителей Международного комитета красного креста (МККК). Об этом рассказали в украинском штабе. Кроме того, представители ВСУ уточни, что все тела будут переданы экспертам для точного установления личности.

Уже не раз Москва и Киев обменивались и военнопленными. Россия со своей стороны подтверждает, что совместная работа двух сторон по этому направлению развивается ежедневно. В перспективе такой обмен может стать более масштабным.

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