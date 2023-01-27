Обыски инициировал Следственный комитет РФ по делу начальника информационно-технического управления ФТС Дмитрия Васильева, задержанного в Москве по подозрению в коррупции.

"По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следователей", — отметил источник СК.

Напомним, Дмитрия Васильева задержали в четверг, 26 января. Его в обвиняют во взяточничестве и незаконном обогащении при распределении государственных контрактов.