Обыски инициировал Следственный комитет РФ по делу начальника информационно-технического управления ФТС Дмитрия Васильева, задержанного в Москве по подозрению в коррупции.
"По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следователей", — отметил источник СК.
Напомним, Дмитрия Васильева задержали в четверг, 26 января. Его в обвиняют во взяточничестве и незаконном обогащении при распределении государственных контрактов.
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