Бытовое обеспечение военнослужащих ВС РФ и добровольцев в зоне спецоперации налажено, и это достигнуто в значительной степени благодаря помощи представителей волонтерских организаций и фондов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов.

Он также отметил, что военное министерство вносит значительный вклад в обеспечение бойцов всем необходимым, однако помощь гражданского общества является дополнительной и не менее важной составляющей в этом процессе.

Кузнецов подчеркнул, что он лично посещал зону спецоперации, общался с бойцами и увидел, что бытовое обеспечение существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом, когда нередко не хватало самого необходимого.

Таким образом, представители волонтерских организаций и фондов вносят значительный вклад в обеспечение бытовыми услугами военнослужащих и добровольцев в зоне спецоперации, что позволяет существенно улучшить их условия пребывания и работу.