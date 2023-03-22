Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.03.2023 : 76,8373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.03.2023 : 82,5428
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:09

Депутат Госдумы: Бытовое обеспечение военных в зоне спецоперации пришло в норму

Бытовое обеспечение военнослужащих ВС РФ и добровольцев в зоне спецоперации налажено, и это достигнуто в значительной степени благодаря помощи представителей волонтерских организаций и фондов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов.

Он также отметил, что военное министерство вносит значительный вклад в обеспечение бойцов всем необходимым, однако помощь гражданского общества является дополнительной и не менее важной составляющей в этом процессе.

Кузнецов подчеркнул, что он лично посещал зону спецоперации, общался с бойцами и увидел, что бытовое обеспечение существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом, когда нередко не хватало самого необходимого.

Таким образом, представители волонтерских организаций и фондов вносят значительный вклад в обеспечение бытовыми услугами военнослужащих и добровольцев в зоне спецоперации, что позволяет существенно улучшить их условия пребывания и работу.

Мир

Кисида одобрил выделение Украине $30 млн на закупку нелетального вооружения

До последнего времени он был единственным лидером стран G7, который не посетил Украину после начала российской спецоперации

Читать полностью

Россия и Китай выступают за объективное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток"

Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", - говорится в заявлении по итогам переговоров на высшем уровне.

Читать полностью

Общество

"Так держать": Пригожин пожелал подразделению "Ахмат" не сбавлять обороты на Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о продвижение участвующего в специальной военной операции (СВО) подразделения "Ахмат" на одном из важных направлений.

Читать полностью

Samsung за 2022 год потерял 2,9 млрд рублей в России

Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 6,5 млрд рублей

Читать полностью

Новости