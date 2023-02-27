США своим вмешательством в конфликт превратили Украину во второй Афганистан, что может обернуться разрушительными последствиями для Вашингтона и его ближайших союзников. Об этом пишет The American Conservative.

По словам автора статьи Питера Ван Бюрена, Белый дом развязал "постмодернистский" конфликт на Украине, стараясь выжать из него максимум внешнеполитического влияния. Это очень похоже на поведение США в Афганистане, передает РИА "Новости".

Ван Бюрен заметил, что американское финансирование конфликта на Украине прежде всего осуществляется с целью обескровить весь европейский регион.