США своим вмешательством в конфликт превратили Украину во второй Афганистан, что может обернуться разрушительными последствиями для Вашингтона и его ближайших союзников. Об этом пишет The American Conservative.
По словам автора статьи Питера Ван Бюрена, Белый дом развязал "постмодернистский" конфликт на Украине, стараясь выжать из него максимум внешнеполитического влияния. Это очень похоже на поведение США в Афганистане, передает РИА "Новости".
Ван Бюрен заметил, что американское финансирование конфликта на Украине прежде всего осуществляется с целью обескровить весь европейский регион.
Ведутся переговоры между Узбекистаном и Литвой по вопросу транзита грузовиков
Переговоры начали в связи с введением Польшей запрета на транзит через белорусско-польскую границу
Российская артиллерия расстреляла перевалочную базу ВСУ в Херсонской области
В результате точного попадания уничтожены шесть единиц бронетехники, среди украинских военных есть погибшие и раненые.
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.