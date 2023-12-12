Ученые назвали виды орехов, которые способствуют нормализации уровней сахара и холестерина в крови

В результате исследования, проведенного учеными из Вандербильтского университета в США, было выявлено, что употребление древесных орехов, таких как грецкий, макадамия, миндаль и пекан, способствует нормализации уровней глюкозы и холестерина в крови. Исследование включало 84 участника, разделенных на две группы. В течение 19 недель участники первой группы употребляли древесные орехи вместо обычных перекусов, в то время как участники второй группы употребляли продукты с высоким содержанием углеводов.

По завершении исследования участники первой группы показали улучшение показателей метаболического здоровья. Они имели более здоровый вес, меньшую окружность талии, повышенную чувствительность к инсулину и уровень "хорошего холестерина". Эти изменения связаны с уменьшением риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Важно отметить, что положительный эффект был достигнут без необходимости соблюдать дефицит калорий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, сообщает Газета.Ру.