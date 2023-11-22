Advances in Nutrition: употребление орехов повышает мужскую фертильность

Ученые из Университета Монаша провели исследование, в результате которого признали, что употребление орехов может положительно влиять на качество спермы и повышать мужскую фертильность. Исследование было опубликовано в журнале Advances in Nutrition.

Ученые проанализировали данные из четырех исследований, включая два рандомизированных клинических испытания (РКИ), с участием 646 мужчин. В рамках одного РКИ здоровым мужчинам в возрасте 18-35 лет предлагалось употреблять 75 граммов цельнозерновых грецких орехов в день в течение 12 недель, а в другом - 30 граммов грецких орехов, 15 граммов миндаля и 15 граммов фундука каждый день в течение 14 недель. Контрольная группа в обоих экспериментах продолжала свою обычную диету без употребления орехов.

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление орехов улучшает качество спермы, хотя не оказывает влияния на концентрацию сперматозоидов. Этот эффект был отмечен даже при соблюдении испытуемыми западной диеты, не всегда являющейся здоровой. Ученые предполагают, что такой положительный эффект может быть связан с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жиров, пищевых волокон, витаминов, минералов и полифенолов в орехах.

Команда планирует провести дополнительные исследования, чтобы более подробно изучить потенциальные пользы орехов для мужской и женской фертильности.