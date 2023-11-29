Врач Павлова: для здоровья щитовидной железы нужно наладить режим питания

Состояние щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны, имеет значительное влияние на физическое и психическое благополучие человека, сообщила врач-эндокринолог Ольга Павлова в беседе с "Вечерней Москвой". Она выделила несколько способов поддержания здоровья щитовидной железы.

Врач в первую очередь рекомендует наладить режим питания, предлагая сбалансированное питание, богатое витамином D, селеном и йодом. Эти полезные элементы содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах.

Она также подчеркнула важность физических нагрузок для поддержания здоровья щитовидной железы, отмечая, что умеренные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения и обмена веществ. Врач предложила занятия плаванием, ходьбой или йогой как хороший способ поддерживать функции щитовидной железы.

Также Павлова отметила, что выработка стрессовых гормонов, таких как адреналин и кортизол, может влиять на работу щитовидной железы. Поэтому важно избегать стрессовых ситуаций и уметь эффективно управлять своим эмоциональным состоянием.

Врач также призвала отказаться от вредных привычек, таких как курение, поскольку они могут способствовать заболеваниям щитовидной железы. Регулярное употребление алкоголя также может отрицательно сказаться на функциональности этого органа. Павлова рекомендует регулярные осмотры и консультации у врача для поддержания общего здоровья щитовидной железы.