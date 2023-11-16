Science Direct: веганское питание улучшает самочувствие при менопаузе

Ученые из некоммерческой исследовательской организации "Комитет врачей за ответственную медицину" выяснили, что исключение продуктов животного происхождения из рациона и увеличение доли соевого белка может снизить интенсивность приливов жара при менопаузе. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Direct.

Исследование включило в себя 84 женщины в постменопаузе, периоде после наступления менопаузы, продолжительностью 5-8 лет, когда могут проявляться климактерические симптомы. Ученые стремились выяснить, может ли изменение рациона питания снизить частоту и интенсивность приливов жара, связанных с нарушением терморегуляции из-за гормональных изменений.

Участницы были разделены на две группы. Первая группа в течение 12 недель придерживалась веганской диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием соевого белка, в то время как участницы второй группы сохраняли свой обычный рацион питания. По результатам исследования ученые выявили, что снижение числа бактерий Porphyromonas и Prevotella corporis в кишечнике связано с уменьшением частоты и интенсивности приливов жара. Эти изменения в микрофлоре кишечника могут быть связаны с угнетением воспалительных процессов, которые могут быть вызваны этими бактериями.

Кроме того, ученые отметили, что изменение рациона питания привело к снижению массы тела у участниц и уменьшило вероятность развития сахарного диабета. Тем не менее, для более глубокого понимания механизмов этой взаимосвязи требуются дополнительные исследования.