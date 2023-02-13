В результате мощного землетрясения в Турции небольшой город Нурдагы решено полностью снести, а потом, после завершения спасательных работ, отстроить его заново. Об этом сообщил исполняющие обязанности губернатора Осман Билгин телеканалу NTV.
«Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново»
Глава города также заявил, что такое решение было принято совместно с министром окружающей среды и урбанизации Муратом Курумом.
На данный момент, продолжаются поисково-спасательные работы в районе последних восьми домов, под завалами которым могут оставаться люди.
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