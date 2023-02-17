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  • Опубликована сегодня в 6:18

Посольство РФ в Вашингтоне: Заявление Нуланд подтверждает вовлеченность США в конфликт

Заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждает полную вовлеченность США в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.

Напомним, ранее Нуланд, выступая на предвыборном мероприятии, назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины.

"Самое главное, что слова Нуланд — это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. США активно снабжают киевский режим современными комплексами для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", — отметил Гиренко.

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