Заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждает полную вовлеченность США в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.

Напомним, ранее Нуланд, выступая на предвыборном мероприятии, назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины.